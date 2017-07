Thursday Sports Report: Marathon boys & girls win holiday tournaments

Via the Associated Press, here are Thursday's scores from around the state of Wisconsin.

BOYS BASKETBALL

Baldwin-Woodville 49, Barron 46

Blaine, Minn. 72, Hudson 46

Calumet, Ind. 58, Milwaukee South 48

Catholic Memorial 63, Greendale 54

Crivitz 65, Laona-Wabeno 63

Darlington 86, Pecatonica 58

Eau Claire North 50, New Richmond 40

Edgar 65, Colby 43

Greenfield 75, Waukesha South 61

Little Chute 65, Roncalli 61

Mellen 70, Hurley 61

Menasha 49, St. Mary Catholic 35

Muskego 66, Beloit Memorial 53

Niagara 61, Goodman/Pembine 42

Parkview 55, Belleville 51

Pepin/Alma 57, Wabasha-Kellogg, Minn. 56

Plymouth 49, Kiel 39

Shullsburg 64, Southwestern 46

South Milwaukee 48, Saint Francis 35

Stoughton 93, Racine Horlick 68

Westosha Central 49, Oregon 33

Wisconsin Heights 63, River Valley 37

Wonewoc-Center 47, Fennimore 46

Ashland Tournament

Ashland 59, Chequamegon 40

Northland Pines 80, Butternut 51

Auburndale Holiday Tournament

Loyal 74, Weyauwega-Fremont 32

Cambridge Tournament

Cambridge 69, Monticello 49

Cambridge 83, Green Bay N.E.W. Lutheran 75

Green Bay N.E.W. Lutheran 57, Oakfield 50

Oakfield 50, Monticello 40

Clayton Tournament

Turtle Lake 69, Solon Springs 63

Elcho Tournamennt

Palmyra-Eagle 43, Manawa 35

Esko Tournament

Northwestern 87, Hinckley-Finlayson, Minn. 73

Glenwood City Tournament

Clear Lake 51, Ellsworth 48

Somerset 49, Glenwood City 45

Go Sports America Classic

Kenosha Indian Trail 74, Kenosha Saint Joseph Catholic Academy 61

Wilmot Union 93, Kenosha Tremper 85

Granite City Classic

Apple Valley, Minn. 67, Madison East 37

Green Bay High School Classic

Green Bay Southwest 86, Green Bay West 55

Notre Dame 74, Green Bay East 40

Gresham Holiday Tournament

Gresham Community 70, Menominee Indian 48

Oneida Nation 76, Crandon 44

Hastings Tournament

Farmington, Minn. 85, Prescott 53

Ithaca Tournament

Ithaca 62, Cassville 54

Ithaca 74, New Lisbon 66

La Crosse Aquinas Tournament

Adams-Friendship 46, Black River Falls 45

Aquinas 58, Saint Croix Central 53

Xavier 60, Prairie du Chien 53

Lake Mills Holiday Tournament

Lake Mills 83, Big Foot 53

Lakeside Lutheran 80, Turner 71

Menomonie Classic

D.C. Everest 56, Menomonie 53

Tomah 56, Menomonie 42

Tomah 67, River Falls 66

Pewaukee Classic

Kettle Moraine 78, West Bend East 56

Pewaukee 81, Waukesha North 52

Pittsville Tournament

Pittsville 40, Necedah 39

Port Edwards 55, Wautoma 38

Rice Lake Holiday Tournament

Medford Area 60, Rice Lake 59

Sentry Classic Tournament

Elk Mound 52, Amherst 43

Wisconsin Rapids Lincoln 49, Hamilton 42

Sheboygan North Shootout Tournament

Oconomowoc 69, Kewaunee 43

Sheboygan North 73, Oostburg 66

WBY Tournament

Beaver Dam 63, Wausau West 61

Brookfield Central 59, Homestead 41

Kaukauna 84, Whitnall 57

Kettle Moraine Lutheran 66, Saint Thomas More 58

Martin Luther 79, Brookfield Academy 49

Oshkosh North 94, Milwaukee Riverside University 84

Pius XI Catholic 57, La Crosse Central 56

Wauwatosa East 62, Dominican 49

Westby Holiday Tournamnet

Bangor 75, Lancaster 66

Westby 63, Kickapoo 34

Westfield Tournament

Reedsburg Area 65, Pardeeville 55

Verona Area 64, Edgewood 56

Williams Bay Holiday Tournament

Williams Bay 68, Juda 63, OT

Williams Bay Faith Christian 74, Harvard, Ill. 58

GIRLS BASKETBALL

Abbotsford 46, Assumption 32

Appleton West 39, Stevens Point 31

Ashwaubenon 57, Menasha 35

Bay Port 47, De Pere 38

Beaver Dam 49, Pius XI Catholic 36

Belleville 59, Parkview 43

Bloomer 56, Somerset 46

Brillion 45, Mishicot 35, OT

Catholic Central 78, Faith Christian 28

Cedarburg 52, Union Grove 45

Chilton 62, Sturgeon Bay 20

Edgar 55, Colby 38

Fennimore 57, Wonewoc-Center 29

Fond du Lac 58, New London 46

Freedom 47, Kiel 32

Lake Country Lutheran 47, Sheboygan Lutheran 44

Lomira 46, Campbellsport 39

Manitowoc Lutheran 55, Two Rivers 35

McDonell Central 57, Flambeau 50

Medford Area 50, Wausau East 30

Menomonee Falls 64, Nicolet 20

Mercer 50, Three Lakes 47

Mondovi 58, Fall Creek 31

Monroe 59, Verona Area 49

Osceola 42, Glenwood City 33

Potosi 66, Pecatonica 12

Pulaski 59, Algoma 25

Reedsville 54, Roncalli 36

Waterloo 52, Hustisford 48

Waukesha South 53, Waterford 41

Whitnall 51, West Bend East 37

Wild Rose 50, Weyauwega-Fremont 33

Winneconne 63, Omro 35

Wisconsin Heights 53, River Valley 38

Wittenberg-Birnamwood 71, Northland Pines 38

Baraboo Tournament

Baraboo 60, Kaukauna 48

Marshall 67, Adams-Friendship 43

Cambridge Tournament

Brookfield Academy 67, Albany 53

Cambridge 71, Albany 36

Turner 50, Cambridge 39

Turner 68, Brookfield Academy 46

Fort Atkinson Tournament

Luxemburg-Casco 64, Greendale 23

Saint Thomas More 65, Milwaukee School of Languages 61

Slinger 51, Fort Atkinson 29

Waukesha North 37, Elkhorn Area 33

Green Bay Notre Dame Tournament

Notre Dame 68, Hortonville 63

Gresham Tournament

Gresham Community 50, Menominee Indian 27

Oconto 43, Oneida Nation 40

Janesville Craig Tournament

Stoughton 59, Janesville Craig 37

Lake Mills Tournament

Milwaukee Academy of Science 58, Lake Mills 55

Poynette 42, Fall River 35

Marathon Tournament

Elk Mound 58, Regis 54

Marathon 56, Loyal 51

Marshfield Tournament

Hudson 76, Wausau West 73

Oak Creek Holiday Tournament

Brookfield East 50, Oak Creek 44

Pewaukee Tournament

Pewaukee 61, Waupun 43

Sauk Prairie 62, Catholic Memorial 44

Pittsville Holiday Tournament

Wautoma 48, Port Edwards 34

Rathke Memorial Tournament

Franklin 44, Racine Case 37

Germantown 51, Divine Savior 45

Kenosha Saint Joseph Catholic Academy 45, Kettle Moraine Lutheran 32

Middleton 78, Lourdes Academy 71

Rio Holiday Tournament

Rio 68, Argyle 62

Sentry Tournament (UWSP)

Appleton West 39, Stevens Point 31

D.C. Everest 67, Manitowoc Lincoln 44

Superior Tournament

Madison La Follette 57, Superior 48

Wisconsin Rapids Lincoln 47, Superior 33

Watertown Holiday Tournament

Milton 63, North Fond du Lac 45

Watertown 77, Beloit Memorial 45

West Allis Hale Holiday Tournament

Greenfield 72, Westosha Central 58

West Allis Nathan Hale 55, Whitefish Bay 45

Williams Bay Holiday Tournament

Catholic Central 77, Williams Bay Faith Christian 28

Juda 58, Williams Bay 32

Winona State Tournament

Onalaska 50, Hope Lutheran, Minn. 29



BOYS HOCKEY

Antigo 3, Bay Port/Pulaski 2

Baldwin-Woodville 5, Oshkosh 3

Becker/Big Lake, Minn. 10, WSFLG Blizzard 4

Beloit Memorial 7, McFarland 3

East Merrill 4, Tomahawk 3

Edgewood 4, Eau Claire Memorial 3

Germantown 3, Milton 2

Greendale 9, Stoughton 4

Lakeland 6, Ashland 1

Madison Memorial 3, Baraboo/Portage 0

Madison West 3, Monona Grove 2

Middleton 3, D.C. Everest 0

Northwest Icemen 3, Sauk Prairie 0

Oregon 10, La Crosse 4

Somerset 4, Ashwaubenon 1

Superior 4, Neenah/Hortonville 1

University School of Milwaukee 3, Sun Prairie 2

Waukesha 3, Notre Dame 0

Wausau West 9, Fond du Lac 0

West Salem/Bangor 6, Menomonie 0

Wisconsin Rapids Lincoln 2, Tomah 0

Duluth Heritage Tournament

Sheboygan 3, Mankato West, Minn. 2

Eveleth-Gilbert Tournament

Fox Cities 8, Kittson County Central, Minn. 1

North Shore Tournament

Semifinal

Rice Lake 4, Ely/Northeast Range, Minn. 0

Rochester Kiwanis Tournament

Blue Division

Fargo South, N.D. 4, Appleton United 3

Rochester Lourdes/Dover-Eyota, Minn. 6, Verona Area 1

Gold Division

Semifinal

Park (Cottage Grove), Minn. 5, New Richmond 2

Consolation Semifinal

Waconia, Minn. 3, Hayward 2

Schwan Cup (Bronze Division)

First Round

Minneapolis, Minn. 2, Hudson 1

Thief River Falls Tournament

Chippewa Falls 6, Crookston Pirates, Minn. 2

GIRLS HOCKEY

Apple Valley, Minn. 7, Western Wisconsin 0

St. Croix Valley Fusion 2, Onalaska 1

Farmington Tournament

Fifth Place

Northfield, Minn. 3, Hudson 0

Mid-Winter Border Battle

Consolation Semifinal

Central Wisconsin 3, Orono, Minn. 0

Forest Lake, Minn. 4, Hayward 1